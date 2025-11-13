CBMSE EMPREGA 426 BOMBEIROS NO CIRCUITO DA FESTA E NOS LOCAIS DE BANHO DURANTE O PRÉ-CAJU 2025, EM ARACAJU

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) vai empregar um efetivo de 426 militares durante o Pré-Caju 2025, que acontece entre os dias 14 e 16 de novembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

O planejamento operacional teve início com o trabalho de prevenção e vistorias e prossegue durante os dias do evento, tanto no circuito da festa quanto nos locais de banho, já que a tradicional prévia carnavalesca é realizada à beira-mar.

De acordo com a subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Maria Souza, o efetivo foi escalado de forma extraordinária, e a corporação contará com duas unidades operacionais localizadas ao longo do percurso, que estarão atuando diuturnamente com equipes reforçadas. “Serão empregadas 21 viaturas, entre elas de combate a incêndio, busca e salvamento, motoaquáticas, ambulâncias, entre outras”, completou.

O planejamento operacional foi desenvolvido com base no mapeamento do local da festa. “Ele foi elaborado considerando as ocorrências que podemos nos deparar na área, como consumo excessivo de bebidas alcoólicas, mal súbito e sinistros automobilísticos, entre outros. Dividimos o percurso em três áreas e, a partir da análise de riscos, decidimos onde alocar bombeiros, equipamentos e viaturas”, detalhou a subcomandante.

Prevenção

Antes mesmo de a tradicional prévia carnavalesca de Sergipe ter início na avenida, as equipes da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) deram início ao trabalho de prevenção nos bares, hotéis e pontos comerciais situados no percurso do Pré-Caju. “Esse trabalho contempla também as vistorias relacionadas à prevenção contra incêndio e pânico”, explicou a coronel Maria Souza.

Orientações a banhistas

A prevenção em relação aos locais de banho também foi reforçada, conforme ressaltou a subcomandante do CBMSE. “Estaremos reforçando o número de guarda-vidas, porque, nesse período, esperamos uma maior concentração de banhistas, tanto sergipanos quanto turistas. Daremos atenção especial à região dos lagos, com equipes atuando de forma preventiva para evitar acidentes nesses locais”, apontou.

A coronel Maria Souza finalizou destacando que o planejamento operacional foi desenvolvido especialmente para esta edição do Pré-Caju. “A cada ano estamos evoluindo em nossas ações, com viaturas, equipamentos e tecnologia, e com um efetivo cada vez mais preparado, com o objetivo de que as pessoas possam aproveitar a festa com segurança e alegria”, concluiu a subcomandante do CBMSE, coronel Maria Souza.

SSP – Com informações de Ascom/CBMSE