CBMSE envia militares para auxiliar no combate a incêndios florestais no MS

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) está enviando militares para auxiliar no combate a incêndios florestais em Mato Grosso do Sul. A gravidade da situação no Estado vem mobilizando corporações de todo o país. Os 13 militares de Sergipe viajaram na manhã desta sexta-feira, 6, para a cidade de Corumbá, onde se apresentam para prestar o apoio necessário, e a previsão é de que a missão dure quinze dias.

“O Mato Grosso do Sul vem sofrendo com incêndios florestais de grandes proporções. Todos os Corpos de Bombeiros que podem estão enviando auxílio e chegou a vez de Sergipe contribuir. Essa ação de apoio é coordenada pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp), do Governo de Sergipe e da Secretaria de Segurança Pública”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso.

Os bombeiros que estão sendo enviados fizeram a Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC) Florestal, da Força Nacional de Segurança Pública, que forma profissionais para atuar na Operação Guardiões do Bioma, em missões de combate a incêndios florestais. “A minha expectativa é a melhor possível. É uma honra representar o Corpo de Bombeiros de Sergipe nessa missão tão nobre que eu escolhi para a minha vida”, afirmou o subtenente Renilson Feitosa.

A soldado Bárbara Lima participa pela primeira vez de uma missão fora do Estado. “Estou muito feliz. No ano passado fiz o curso de combate a incêndios florestais e vou poder colocar em prática em uma vegetação diferente da nossa. A minha expectativa é que eu possa dar o meu melhor e aprender também com a experiência de profissionais de outras instituições que estão lá atuando”, contou.

O subtenente Gledson Costa já tem experiência em missões de auxílio no combate a incêndios florestais. “Atuei em Rio Branco, no Acre, em 2022. Trabalhamos com outros Corpos de Bombeiros na região amazônica. Tivemos uma grande êxito e agora pretendemos atuar da mesma forma”, contou.

Por: Ascom CBMSE