CEHOP PRESTA BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR DANOS E FURTOS DE POSTES NA ORLA SUL NA CIDADE DE ARACAJU

Providências para evitar novas ações de vandalismo contra o patrimônio público que orna a avenida Inácio Barbosa, na Orla Sul de Aracaju, foram tomadas nos últimos dias. Através da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), um Boletim de Ocorrência (nº 00116657/2024) foi prestado para relatar danos e furtos de postes metálicos de iluminação.

De acordo com o documento oficializado pela Cehop à Polícia Civil – Delegacia Especial de Atendimento ao Turista, 18 postes de aço galvanizado fixados entre o antigo Hotel Parque dos Coqueiros e o Camping Club foram arrancados, após terem sido serrados na base. Destes, 12 estavam em meio à vegetação de restinga e começaram a ser recolhidos com o apoio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), na tarde da última terça-feira, 17. Já os outros seis não foram localizados.

Além de solicitar e aguardar as medidas que o caso requer diante do exposto, a equipe da Cehop realiza levantamento minucioso em toda a extensão da Orla Sul para verificar se há mais equipamentos danificados e furtados.

“O material recolhido será submetido a avaliação com o intuito de ser recuperado, e caso seja identificado um número maior de furto, uma nova licitação para compra e instalação dos postes decorativos será realizada”, explicou o diretor-técnico da Cehop, André Mendonça. O diretor acrescentou ainda que na extensão da Orla Sul, nos trechos fiscalizados e gerenciados pela companhia, foram instalados 295 postes metálicos em aço galvanizado com luminárias.

Foto: Ascom Cehop