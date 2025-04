Central da SMTT  registra 66 acidentes de trânsito na 1ª semana de abril

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o balanço semanal das ocorrências atendidas pela Central de Controle Operacional (CCO), entre os dias 30 de março e 5 de abril.

No total, foram registradas 519 chamadas, das quais 194 resultaram em ações diretas da equipe em campo. A diferença entre os números ocorre porque algumas ligações se referem à mesma situação ou a demandas que são de responsabilidade de outros órgãos públicos.

Entre os principais registros estão os acidentes de trânsito, que continuam sendo um dos grandes desafios da mobilidade urbana na capital sergipana. Durante o período, foram contabilizados 66 incidentes, sendo 55 sem vítimas e 11 com feridos.

Além dos atendimentos a acidentes, a central de controle operacional também realizou 50 intervenções para rebaixamento de guias e 16 ações de fiscalização por estacionamento irregular em calçadas, prática que prejudica a circulação de pedestres e a acessibilidade urbana.

A atuação da central vai além do suporte a sinistros. A equipe esteve presente em diversas ocorrências que impactaram o fluxo de veículos e pedestres, como remoção de automóveis abandonados ou mal estacionados, desrespeito à faixa de pedestres, panes em semáforos, buracos nas vias, quedas de fiação e bloqueios inesperados.

Para o coordenador da Central de Controle Operacional da SMTT, Fábio Bulandeira, o serviço é essencial para garantir um trânsito mais ágil, seguro e organizado. “A CCO é o coração do monitoramento da mobilidade em Aracaju. Trabalhamos de forma integrada e estratégica, acompanhando em tempo real as situações que surgem nas vias, a fim de minimizar impactos e agir com rapidez. Nosso objetivo é oferecer uma cidade mais fluida e segura para todos, e a participação da população é crucial nesse processo. Por isso, reforçamos que qualquer cidadão pode acionar a central pelo telefone 118 para denunciar irregularidades ou solicitar apoio emergencial”, destacou Bulandeira.

Foto – ASCOM SMTT