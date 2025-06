CENTRAL DE FLAGRANTES COMEÇA A FUNCIONAR EM NOVA SEDE NESTA QUARTA, NO BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO

A Central de Flagrantes (Ceflan) da Polícia Civil de Sergipe inicia, nesta quarta-feira, 25, o atendimento ao público e às forças de segurança pública em uma nova sede, localizada na Rua Natal, no bairro José Conrado de Araújo, zona norte de Aracaju. O prédio foi entregue pelo Governo do Estado no último dia 18 e representa um importante avanço para o sistema de segurança pública, oferecendo um ambiente moderno, planejado e adequado às demandas de flagrantes e ocorrências policiais da capital e da região metropolitana.

O investimento total aplicado na nova Ceflan foi superior a R$ 2,2 milhões, sendo R$ 1.556.604,84 provenientes do Fundo a Fundo e R$ 170.250,65 oriundos do Fundo Especial de Segurança Pública (Funesp). Além disso, foram aplicados, também, recursos do Fundo a Fundo no valor de R$ 573.482,00 para a aquisição e instalação de mobiliário, equipamentos de informática e tecnologia, além de um gerador de energia, necessários ao funcionamento da unidade.

A nova sede amplia e moderniza a atuação da Central de Flagrantes, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A mudança da Ceflan para fora da estrutura da 3ª Delegacia Metropolitana, no bairro Santos Dumont, também permite a reorganização do espaço da Polícia Civil, possibilitando uma melhor distribuição das unidades e serviços.

Segundo o diretor da Central de Flagrantes, delegado Gabriel Nogueira, a nova estrutura contribui diretamente para a eficiência e a humanização do serviço prestado. “É muito importante estruturar um ambiente de trabalho que seja acolhedor, humanizado e eficiente na prestação do serviço. A nova Ceflan é exclusiva, planejada para atender não apenas à Polícia Civil, mas também às demais forças, como a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Guardas Municipais, no encaminhamento de prisões em flagrante ou cumprimento de mandados”, explicou.

Estrutura

A Ceflan passa a funcionar em um prédio anexo ao Parque de Exposições, em uma área total de 1.744,9 m², sendo 722,46 m² de área construída. A estrutura oferece mais conforto e agilidade no atendimento, contando com salas especializadas, áreas de custódia, recepções separadas para custodiados e para a população, salas de reconhecimento, espaço para atendimento à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O novo prédio dispõe ainda de espaços destinados ao registro de boletins de ocorrência, cartórios, salas de atendimento, custódia de documentos, copa, alojamentos para servidores, salas para delegados e ambientes adaptados para pessoas com deficiência, além de uma área carcerária com celas separadas por gênero, idade e necessidades específicas.

A entrega da nova Ceflan é parte do pacote de investimentos do Governo de Sergipe na área da segurança pública, que somaram R$ 1,92 bilhão somente em 2024 – cerca de 12% do orçamento do Estado. A obra foi coordenada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), com execução da empresa contratada, sob supervisão da Diretoria de Engenharia e Arquitetura (Dirarq) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

