Cerca de 100 quilos de maconha paraguaia são apreendidos por agentes da PF e PRF, na BR-101, em Sergipe

Uma abordagem conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal a manhã deste sábado (13), resultou na apreensão de 100kg de maconha, na BR-101, no município sergipano de São Cristóvão.

Durante trabalho de fiscalização, realizado na área da Unidade Operacional PRF de São Cristóvão, no Km 104 da BR-101, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor de um Fiat/Uno de cor azul, com placas do Mato Grosso do Sul.

Durante a abordagem conjunta, os policiais rodoviários federais e policiais federais realizaram vistoria veicular e localizaram, no porta-malas do veículo, 100kg (cem quilos) de maconha sendo transportadas.

O condutor, um homem de 32 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, para as providências cabíveis.

Com informações da PRF/SE