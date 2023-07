Cerca de 40 quilos de maconha são apreendidos dentro de uma casa no Guajará, em Nossa Senhora do Socorro

Policiais Militares do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) apreenderam nessa quinta-feira (20), 38 quilos de maconha durante ação policial que aconteceu no Guajará, em Nossa Senhora do Socorro.

As equipes faziam rondas de intensificação do policiamento na região quando identificaram um veículo do qual ocondutor mudou a direção de forma brusca ao perceber a presença dos militares.

Na busca veicular, foram encontrados 8kg de maconha. O condutor do veículo disse aos policiais que era o proprietário da droga e falou que iria fazer uma entrega do entorpecente.

Ainda conforme as informações policiais, populares indicaram o local da provável entrega do entorpecente. No local, os policiais perceberam a presença de mais entorpecentes, totalizando 30kg.

O homem que conduzia o veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

Com informações e foto da SSP