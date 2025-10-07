CERCAMENTO ELETRÔNICO DA PREFEITURA DE ARACAJU AUXILIA NA RECUPERAÇÃO DO 28º VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO

Na tarde desta segunda-feira, 6, os agentes do Grupamento de Ações Rápidas de Trânsito (GART) da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju apreenderam um veículo com restrição de roubo e furto. A ação foi possível por meio do sistema de videomonitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO) da SMTT, que integrada ao Programa Aracaju Segura, identificou o motociclista circulando com o veículo pela avenida Beira Mar, no bairro 13 de Julho. Este é o 28° veículo recuperado com a ajuda do programa.

O veículo que constava com restrição oriunda do estado da Bahia foi apreendido e o condutor foi apresentado à delegacia plantonista. O agente Matos, que participou da ocorrência, explicou o procedimento da operação. “No início da tarde recebemos a notificação por meio do sistema eletrônico a informação de um veículo com restrição de roubo e furto, a partir disso nossas equipes conseguiram chegar ao local e constatar a irregularidade para apreender o veículo. Esse sistema é de grande auxílio nas nossas operações”, destacou.

O “Programa Aracaju Segura – Segurança nos bairros e no trânsito” tem como propósito fortalecer a segurança urbana e viária em Aracaju por meio do uso de tecnologia avançada. A iniciativa, coordenada pela SMTT, prioriza a prevenção e o monitoramento em tempo real, garantindo respostas mais rápidas a situações de risco e promovendo mais proteção à população.

Foto: SMTT