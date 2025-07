CHANTAGEM DIGITAL: INFLUENCIADOR EXIGIU R$ 1,5 MIL DE EMPRESÁRIO E É PRESO EM FLAGRANTE NA CIDADE DE ARACAJU

Um influenciador digital foi preso em flagrante por extorsão contra um empresário, ao exigir o pagamento de R$ 1,5 mil para não difamá-lo nas redes sociais em Aracaju.

A prisão, que ocorreu na tarde desta terça-feira (29), foi realizada pela 3ª Delegacia Metropolitana (DM) no momento em que o investigado recebia R$ 700 da vítima, em um restaurante localizado na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Segundo o delegado Henrique Tomiello, responsável pela ação, no dia anterior à prisão, o empresário já havia feito um Pix no valor de R$ 800 ao investigado. “Ao perceber que estava sendo alvo de chantagem, o empresário procurou a 3ª DM e relatou as ameaças”, complementou.

Com base nas informações relatadas pelo empresário, a equipe policial montou uma operação que resultou na prisão em flagrante do suspeito logo após o recebimento da quantia combinada.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o influenciador digital estava com o dinheiro oriundo da extorsão. Ele foi conduzido à unidade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

O caso segue sendo investigado para apurar se há outras vítimas do mesmo esquema criminoso.

A Polícia Civil reforça que práticas criminosas, mesmo quando disfarçadas de “denúncias públicas” em redes sociais, configuram crime e serão tratadas com o devido rigor legal.

Informações e denúncias podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP