CICLISTA DE 85 ANOS MORRE APÓS SER ATROPELADO POR ÔNIBUS ESCOLAR NA AVENIDA LAURO PORTO, EM ARACAJU

Um homem de 85 anos, que andava de bicicleta na Avenida Lauro Porto, no Bairro Jardim Centenário, em Aracaju, morreu no inicio da noite desta quinta-feira (11), após ser atingido por um ônibus escolar.
As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), são de que populares que estavam no local informaram que o ônibus colidiu contra o ciclista e deixou o local sem prestar socorro.
O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.
Este foi o 35° óbito registrado na região metropolitana, em 2025, pelo BPTRAN.
Foto BPTran