E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 12 de setembro de 2025
Search

CICLISTA DE 85 ANOS MORRE APÓS SER ATROPELADO POR ÔNIBUS ESCOLAR NA AVENIDA LAURO PORTO, EM ARACAJU

  • |  
acidentelauroporto_fotopm

Um homem de 85 anos, que andava de bicicleta na Avenida Lauro Porto, no Bairro Jardim Centenário, em Aracaju, morreu no inicio da noite desta quinta-feira (11), após ser atingido por um ônibus escolar.

As informações passadas pelo  Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), são de que populares que estavam no local informaram que o ônibus colidiu contra o ciclista e deixou o local sem prestar socorro.

O  Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

Este foi o 35° óbito registrado na região metropolitana, em 2025, pelo BPTRAN.

Foto BPTran

Leia também