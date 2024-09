CICLISTA MORRE APÓS COLIDIR COM VEÍCULO NA RODOVIA SE-290 PRÓXIMO AO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira (20) após ser atropelado por um veículo na rodovia SE-290, no povoado Jacaré, do município de Tobias Barreto.

As informações são de que o ciclista seguia no sentido Tobias Barreto/Poço Verde quando houve a colisão com um carro não identificado e que fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vitima.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) atendeu a ocorrência e disse que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito da vitima que morreu no local.

A polícia científica fez o levantamento e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Foto PM