Ciclista perde o equilíbrio, cai na via e morre após colidir com caminhão na ponte Aracaju-Barra

Um ciclista morreu no final da tarde desta terça-feira (18) após colidir com um caminhão enquanto trafegava na ponte que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que a vítima trafegava pela ciclovia no sentido Barra-Aracaju quando perdeu o equilíbrio e caiu na via. Ele foi atingido pelo caminhão e morreu no local.

O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Militar e prestou esclarecimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo da vítima.

Foto reprodução redes sociais