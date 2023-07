Cidades-irmãs: deputada federal Delegada Katarina participa de assinatura de convênio entre Aracaju e Yantai

Aracaju e Yantai, na China, agora são cidades-irmãs, com acordo comercial e de desenvolvimento para ambas. A assinatura do convênio entre as cidades ocorreu na manhã desta quinta-feira, 13, no auditório do Hotel Vidam, com a participação da deputada federal Delegada Katarina (PSD).

A parlamentar é ex-vice-prefeita de Aracaju e reconhece a importância dessa parceria para a capital sergipana. “Este é um acordo muito relevante para Aracaju, que terá em Yantai uma parceira na somação de esforços para desenvolver áreas fundamentais, como economia, tecnologia e cultura”, afirma a deputada.

“É muito bom ver nossa capital crescendo, se desenvolvendo e se destacando, seja no cenário nacional ou internacional. Porque esses avanços se traduzem em melhorias para a cidade e para as pessoas”, acrescenta a parlamentar.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, destacou a capacidade de gestão do prefeito, com esse novo passo tão significativo para Aracaju. “É um mecanismo que fortalece as relações governamentais e interpessoais”, afirma.

De acordo com o prefeito Edvaldo Nogueira, o acordo abre novas e importantes perspectivas para a capital sergipana. “Aracaju tem recebido cada vez mais investimento público, tornando-se uma cidade cada vez melhor, ainda mais agora, com novos horizontes a serem explorados”, destaca o gestor.

Petróleo

Durante o ato de assinatura, também houve a apresentação do projeto “Sergipe Águas Profundas”, responsável por uma produção de mais de 240 mil barris de petróleo e mais de 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

Texto e imagem assessoria