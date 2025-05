CINCO BARES DA PRAIA DA COSTA SÃO AUTUADOS POR FURTO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO CONJUNTA, NA BARRA DOS COQUEIROS

Uma operação integrada da Polícia Civil, com apoio da Polícia Científica e da concessionária Energisa, identificou furtos de energia elétrica em cinco bares localizados na Praia da Costa, no município da Barra dos Coqueiros. Durante a ação, realizada com o objetivo de combater ligações clandestinas, o dono de um dos estabelecimentos foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, o furto de energia elétrica é considerado crime, com penas que variam entre um e quatro anos de prisão, além de sanções como multas e pagamento retroativo do consumo não registrado.

Segundo a Energisa, somente em 2025 já foram recuperados cerca de 6 GWh de energia no estado, volume suficiente para abastecer, por um mês, o município de Propriá. Até o momento, foram identificadas 2.569 irregularidades nos 63 municípios sob concessão da empresa.

João Victor Sá, coordenador das equipes de campo da Energisa Sergipe, alerta para os riscos das ligações clandestinas, que vão além das perdas financeiras. “As ligações clandestinas trazem riscos de segurança e podem impactar o fornecimento de energia na região. Com a proximidade dos festejos juninos, é importante solicitar a ligação provisória para quem vai abrir novos comércios. A ligação irregular traz risco de segurança para quem pratica e para a população”, afirmou.

As autoridades destacam que os consumidores podem colaborar com as fiscalizações, denunciando casos suspeitos de furto de energia. As denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelo telefone 0800 079 0196, no aplicativo Energisa On ou ainda pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, por meio do número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP