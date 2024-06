Cinco pessoas são atropeladas durante uma procissão no Povoado Barro Preto, no município de Itabaiana

Na tarde do último sábado (23), um motocicleta atropelou cinco fieis que acompanhavam uma procissão em homenagem a São João, no Povoado Barro Preto, no município de Itabaiana.

As informações são de que a motocicleta estava em alta velocidade quando atingiu as vitimas.

Elas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . Duas mulheres que foram atingidas pelo veículo precisaram passar por intervenção cirúrgica e três tiveram alta e passam bem.

Ninguém foi preso pelo atropelamento e o caso foi registrado pela Polícia Militar como acidente de trânsito.

Informações sobre o caso podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, 181.