Cinco pessoas são presas por furto de celulares no Arraiá do Povo

O Batalhão de Radiopatrulha da Polícia Militar prendeu em flagrante, nesta segunda-feira, 10, cinco suspeitos de furtar aparelhos celulares durante as festividades do Arraiá do Povo, na Orla de Aracaju.

De acordo com o delegado André David, o grupo criminoso era composto por três mulheres e dois homens. Nenhum deles residia em Sergipe, uma mulher morava em Santa Catarina e o restante em Salvador. O grupo agia em conjunto e atuava em grandes festas, mais precisamente em eventos sazonais, como os festejos juninos.

A operação policial localizou os suspeitos em uma pousada no bairro Siqueira Campos, na capital sergipana. Com os presos, foram encontrados 14 celulares, uma quantidade de maconha e um veículo.

Ainda segundo o delegado, o grupo se deslocou de Salvador para atuar em Aracaju. A mulher possui um mandado de prisão em aberto por furto qualificado e associação criminosa.

“Um dos integrantes encostava na vítima, a mesma se distraia olhando para onde aconteceu o toque. Outro suspeito, do outro lado, furtava o celular e, posteriormente, passava o celular para um terceiro. Isso acontecia caso a vítima encontrasse o responsável pelo furto, porém o aparelho não estaria com ele”, explicou o delegado.

O delegado dá dicas de como a população pode se proteger de furtos durante os festejos de São João. “Não ficar com objetos em mãos ou à mostra. Também não é recomendado manter no bolso, e sim em uma bolsa ou um local preservado. Quando necessitar atender uma ligação, ir em um estabelecimento comercial ou em local seguro.”

Fonte: SSP/SE