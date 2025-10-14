Ciosp amplia atendimento do tridígito do 190 para todo o estado de Sergipe

Com o objetivo de tornar ainda mais rápido o acionamento e o atendimento às ocorrências destinadas às forças de segurança pública, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) passou a atender a todo o estado de Sergipe, garantindo respostas mais rápidas e integradas nos 75 municípios sergipanos.

Conforme o tenente-coronel José Luiz Ferreira, diretor do Ciosp, as chamadas feitas em qualquer município são recebidas na sede do Ciosp. “As informações são imediatamente repassadas aos despachantes que atuam diretamente nos batalhões da região. Isso permite que a viatura mais próxima seja acionada com muito mais rapidez”, explicou.

Com os chamados sendo direcionados ao Ciosp, o tempo-resposta é diminuído, e a ocorrência é mais rapidamente atendida. “O novo modelo agiliza o fluxo das informações, melhora o acionamento das equipes e garante um atendimento mais eficiente para quem precisa de ajuda”, enfatizou o tenente-coronel José Luiz Ferreira.

Acionamento

Para ocorrências relativas às demandas de segurança pública, a exemplo de casos de flagrante direcionadas à Polícia Militar e ocorrências encaminhadas ao Corpo de Bombeiros, o cidadão pode ligar para o telefone 190. Os operadores do Ciosp irão colher as informações sobre o caso e farão o acionamento das equipes.

Foto: Ascom/ SSP