Ciosp flagra furto de fiação e Polícia Militar prende suspeito em flagrante

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) flagrou um homem furtando a fiação de um estabelecimento no bairro Industrial, na capital sergipana. Uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) foi acionada ao local, onde ele, que estava com um cachimbo de crack artesanal e um papelote de substância similar a cocaína, foi preso em flagrante. O caso foi divulgado nessa segunda-feira (24).

Por volta das 3h da manhã da última quarta-feira (19), o Ciosp, após perceber movimentação suspeita através das câmeras de monitoramento, acionou uma viatura da Polícia Militar para verificar um homem que estava agachado em frente a um estabelecimento comercial.

Com a chegada da viatura, os militares encontraram uma certa quantidade de fios cortados, escondidos em uma lixeira próxima ao local. O momento em que o suspeito tentou esconder o material também foi flagrado pelo Ciosp.

Durante a busca pessoal, o suspeito foi encontrado com um cachimbo de crack e um papelote contendo uma substância semelhante a cocaína. O homem foi conduzido até a delegacia, juntamente com o material apreendido.

