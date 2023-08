CMA entrega Título de Cidadania Aracajuana para BM Coronel Maristela Xavier

Maristela é a primeira mulher a alcançar a patente de Coronel em SE

A pedido do vereador Eduardo Lima (Republicanos), a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) entregou, na tarde desta quinta-feira, dia 3 de agosto, o Título de Cidadania Aracajuana para Coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), Maristela Xavier dos Santos, primeira mulher a chegar a maior patente da corporação noestado. A homenageada nasceu em Duque de Caxias-RJ, porém o seu pai era sergipano.

“É uma honra, para mim, poder entregar esse título de cidadã para a Coronel Maristela, que ao longo desses anos no Corpo de Bombeiros, sempre visou a aproximação da corporação com a comunidade, por isso, ela é vista com esse olhar diferenciado. Me sinto honrado também em saber que uma propositura minha colocou nos anais desta Casa essa homenagem para essa mulher incrível”, disse Eduardo Lima.

Bastante emocionada, Maristela agradeceu a todos presentes, em especial ao vereador Eduardo Lima; “Pastor Eduardo, um homem destinado a servir, abraçou dois chamados desafiadores; na vida religiosa e na vida pública, e tem a sua trajetória pautada na defesa das crianças e dos adolescentes. Muito obrigada, por indicar meu nome para receber essa inestimável homenagem. Cada dia mais, fica evidenciada a importância do olhar feminino na gestão pública, mas precisamos ampliar mais”, disse a Coronel.

Nascida em 16 de dezembro de 1976, Maristela tem 47 anos, é filha de Maria das Graças da Silva dos Santos e de Manoel Xavier dos Santos (falecido). Ainda criança, mudou-se para Aracaju, quando seu pai voltou para morar na cidade. Casada com o engenheiro Danilo Almeida, é mãe de Maya. Está há 22 anos no Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

Formada em Direito e Publicidade e Propaganda, na Universidade Tiradentes (Unit), Maristela passou no primeiro concurso para o CBMSE que oferecia vagas para mulheres, em 2001. Também trabalhou na Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Sergipe, durante o governo João Alves Filho (DEM), ao lado da secretária delegada Georlize Teles.

Em 2006, foi a primeira bombeira responsável pela direção do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico da Secretaria de Justiça do Estado (Sejuc) de Sergipe. Atuou também na Defesa Civil de Aracaju, também durante a gestão de João Alves Filhos. Na corporação, foi comandante do 3º Grupamento Bombeiro Militar (Itabaiana) e Diretora de Logística/Finanças do CBMSE.

Por Leonardo Teles

Foto: Naldo Santos