Colisão entre carro e micro-ônibus deixa motorista ferido na SE-240

Um acidente envolvendo um carro e um micro-ônibus na manhã desta segunda-feira (16), na rodovia SE-240, no município de Santo Amaro das Brotas, deixou uma pessoa

ferida.

As informações passadas oela Polícia Rodoviária (BPRv) são de que houve uma colisão traseira, seguida de saída de pista.

O condutor do carro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital.

Já o motorista do micro-ônibus não sofreu ferimentos. Em depoimento à equipe policial, ele relatou que ambos os veículos seguiam no sentido Santo Amaro/Porto quando um cachorro atravessou repentinamente a via.

O condutor do carro teria freado bruscamente para evitar atropelar o animal, não havendo tempo hábil para que o micro-ônibus conseguisse frear, resultando na colisão traseira. Ambos os veículos foram encontrados fora da pista.

Foto BPRv