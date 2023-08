Colisão envolvendo carro e caminhão deixa duas mulheres mortas na entrada da cidade de Canindé

Uma colisão frontal envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou duas mulheres mortas no final da manhã desta quarta-feira (02), na entrada do município de Canindé de São Francisco.

As informações passadas pela policia militar são de que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas constatou os óbitos.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM/SE) também foi acionado para fazer a retirada dos corpos das vítimas das ferragens.

O motorista do caminhão deixou o local antes da chegada dos militares.