Colisão frontal deixa três pessoas mortos na BR-235; vereador de Frei Paulo está entre as vítimas

Uma colisão frontal acidente envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete deixou três pessoas mortas na manhã desta sexta-feira (13), na BR-235, no município de Frei Paulo. Entre as vitimas está o vereador de Frei Paulo, Vanaldo Pereira.

A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As informações passadas pela PRF são de que, com o impacto, três pessoas morreram no local.

Por conta do acidente, a pista está com uma faixa interditada e o trânsito é lento no local.

Além da PRF, equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Criminalística foram acionados e o Instituto Médico Legal recolheu os corpos.

