COLISÃO FRONTAL ENVOLVENDO DOIS VEÍCULOS DEIXA UMA PESSOA FERIDA NAS PROXIMIDADES DO PORTO DE SERGIPE

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete deixou uma pessoa ferida na noite desta segunda-feira (06), nas proximidades do Porto de Sergipe, no município da Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o carro seguia no sentido Jatobá-Barra dos Coqueiros quando tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com a caminhonete que seguia no sentido oposto.

O motorista do carro foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado ao hospital. Já o condutor da caminhonete não teve ferimentos e permaneceu no local.

Foto BPRv