Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa ferida no início da noite desta sexta-feira (30), no Km-114 da BR-101, nas proximidades do Povoado Rita Cassete, no município Itaporanga D’Ajuda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, equipes foram para o local do acidente e realizaram o atendimento da ocorrência.

Foto redes sociais