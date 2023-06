Cope prende homem condenado por roubo, extorsão, homicídio, posse ilegal de arma e receptação

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prendem investigado de 46 anos, condenado pelos crimes de roubo, extorsão, homicídio, posse ilegal de arma e receptação. A ação ocorreu nesta terça-feira,13, em Aracaju.

De acordo com as investigações, o homem integrava uma quadrilha que cometeu vários crimes. Num dos casos, ele manteve uma família refém e roubou um veículo e diversos objetos de uma chácara no município de São Cristóvão.

Ainda segundo registros policiais, em 2015, o autor foi preso pela Polícia Militar e em 2016 detido pelo Cope, com mais cinco integrantes.

O foragido havia sido beneficiado com progressão de regime, mas descumpriu as regras determinadas pela Justiça, sendo decretado novo mandado de prisão, que foi cumprido nesta terça.

A Polícia Civil reforça a importância da contribuição da população por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP