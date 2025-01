Comandante da 3º CIPM, capitão PM Silvestres, receberá o prêmio personalidade destaque

No próximo dia 08 de fevereiro, às 19 horas, no Centro Recreativo de Rosário do Catete, o Capitão PM Cláudio Silvestre dos Santos, Comandante da 3ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), receberá o Prêmio Personalidade Destaque do Vale do Cotinguiba 2024, na área policial.

O prêmio visa valorizar e destacar as pessoas que contribuíram nas mais diversas áreas com as cidades que compõe do Vale do Cotinguiba..

Homenagem mais do que merecida ao Capitão PM Silvestre, ao qual o blog Espaço Militar faz questão de parabenizar citado militar pelo prémio que receberá.

Matéria do blog Espaço Militar