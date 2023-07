Comandante-geral da policia militar e superintendente da SPU, Waldoilson dos Santos, assinam Termo de Cessão

Na manhã dessa segunda-feira, 17, o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro, se reuniu com o superintendente do Patrimônio da União (SPU) em Sergipe, Waldoilson dos Santos Leite, para formalizar a cessão do prédio onde deve funcionar provisoriamente unidades da Corporação.

A reunião ocorreu nas instalações do Ministério do Trabalho, localizado na Rua Pacatuba, Centro de Aracaju.

O comandante-geral enalteceu a parceria e destacou que no local deve funcionar o Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC) e uma unidade operacional que reforçará a segurança na área. “Estamos celebrando mais um convênio com uma instituição muito importante no nosso estado, que é a SPU. O nosso planejamento é que funcione o CPMC e mais um batalhão de área. Agradecemos ao superintendente e temos certeza que essa parceria renderá frutos valorosos para a Polícia Militar, para a SPU e para a sociedade”, destacou o comandante.

Durante as tratativas, Waldoilson Leite destacou a importância da parceria concretizada. “No prédio cedido funcionava as instalações da SPU. Agilizamos as formalizações, porque o comando já estava precisando do imóvel. Sempre estivemos juntos com a Polícia Militar que está sempre disposta a contribuir com missões do órgão. Desejo que a polícia faça um bom uso e traga mais segurança para o centro comercial de Aracaju”, frisou.

A deputada Katarina Feitosa, que também participou do ato, comemorou o desfecho. “A cessão desse prédio propiciará mais avanços nos trabalhos. Com a implantação de unidades militares, tenho certeza que atenderá ao anseio dos comerciantes, bem como haverá mais segurança para a população do centro comercial. Estou muito feliz”, disse.

O Termo de Cessão foi assinado na presença do chefe do Setor de Infraestrutura e Logística, tenente-coronel Deny Ricardo; do tenente-coronel Jorge, do chefe da 5ª Seção do Estado Maior, tenente-coronel J Luís, e do coordenador do órgão, Nielson Tôrres.

Ascom PM/SE