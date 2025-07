Comando da PM realiza pagamentos das IFVs dos festejos juninos aos militares

O Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, através Coronel Ribeiro, realizou nesta sexta-feira, dia 11, os pagamentos das IFVs dos policiais militares que trabalharam nos festejos juninos, nos mais diversos eventos espalhados em Sergipe.

Alguns achavam que os pagamentos se arrastariam por meses, como ocorreram em outras gestões, porém o Coronel Ribeiro não mediu esforços no sentido de reconhecer o trabalho da tropa, que transcorreu com muito profissionalismo e empenho, fato também reconhecido pela sociedade sergipana e pelos turistas que puderam desfrutar de festejos juninos tranquilos com muita segurança e paz em nosso Estado.

O blog Espaço Militar parabeniza o Coronel Ribeiro por valorizar sua tropa e priorizar os pagamentos das IFVS dos festejos juninos, reconhecendo assim o brilhante trabalho realizado, bem como, o Governo de Sergipe e Secretaria de Estado da Segurança Pública, por viabilizarem tais pagamentos.

Esclarecemos ainda que, a legislação referente ao pagamento das IFVs reza que tais pagamentos devem se limitar em até 10 por mês, por policial militar, porém o Comando da PMSE, ressalta que nenhum policial militar terá qual prejuízo, caso trabalhou amais e tenha mais de 10 IFVs a receber, face a necessidade de serviço neste período junino, os restantes dos pagamentos serão efetivamente feitos, no final do mês de julho, juntamente com o pagamento dos salários.

Matéria do blog Espaço Militar