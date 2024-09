O Comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) realizou mudança no comando do 9º Batalhão, sediado em Carmópolis, onde o Tenente-Coronel Matheus Soares Massotti deixou o comando da citada unidade militar, assumindo em seu lugar o Major Adilson do Espírito Santo Lima.

