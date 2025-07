Comerciante  é esfaqueado por mulher no Mercado Municipal de Itabaiana

Uma discussão por conta de um tomate terminou com um comerciante esfaqueado no pescoço por uma mulher de 47 anos, nesta quinta-feira (10), no Mercado Municipal de Itabaiana.

De acordo com informações passadas pela Guarda Municipal, a mulher tentou pegar alguns tomates da banca do comerciante e ele impediu a retirada dos produtos. Diante disso, ela desferiu um golpe de faca em seu pescoço, quando ele se virou de costas.

A suspeita foi contida por populares até a chegada da Guarda Municipal.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Itabaiana, onde recebeu atendimento médico, e não corre risco de vida.

A Guarda Municipal informou ainda que a suspeita já possui histórico criminal e é conhecida na região por comportamentos agressivos.

A mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Itabaiana, onde permanece à disposição das autoridades.

Foto reprodução