Comissão de Cultura aprova parecer de PL relatado pelo deputado federal Nitinho Vitale

Ele relatou projeto de autoria da deputada Flávia Morais, PDT-GO, que instituí o Dia Nacional do Carreiro de Boi, tradição cultural com mais de 35 anos

“O carreiro de boi é um dos mais tradicionais símbolos da cultura brasileira e o carro de boi inspira músicas, danças, festas e outras expressões artísticas. Um dos exemplos mais expressivos da relevância cultural dos carreiros é a Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno, realizada em Trindade, no Estado de Goiás”, atestou o deputado federal Nitinho Vitale, PSD-SE, relator do PL n° 1036/2024, que institui o 06 de setembro como o Dia Nacional do Carreiro de Boi.

O parecer de Nitinho foi aprovado na pauta Comissão de Cultura da Câmara Federal, na quarta-feira, 07.

No parecer, Nitinho ressaltou a existência de reconhecimento como Patrimônio Cultural Brasileiro, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), desde 2016.

“Essa tradição, que já soma 35 anos, reuniu em 2024 um total de 415 carros de boi, sendo considerada a maior manifestação do tipo no mundo. O reconhecimento da data reforça a importância dessa expressão cultural e evidencia a necessidade de iniciativas que promovam sua valorização, preservação e continuidade”, defendeu o relator.

Para o parlamentar, a criação do Dia Nacional do Carreiro de Boi também possui potencial de estímulo ao turismo cultural, religioso e educacional, favorecendo comunidades que ainda hoje mantêm viva a tradição.

“Celebrações alusivas à data poderão fomentar a economia local, promover o patrimônio imaterial e despertar o interesse das novas gerações pela história e pela identidade rural brasileira”, justificou o relator.

Por Eliz Moura – foto assessoria