Comissão Mista de Trabalho se reúne para discutir propostas para retomada da carreira do magistério em Sergipe

A Comissão Mista de Trabalho criada pelo Governo do Estado para discutir e apresentar propostas para o plano de carreira do magistério público do Estado esteve reunida na manhã desta segunda-feira, 19.

O grupo é formado por representantes das secretarias de Estado da Administração (Sead), da Educação e da Cultura (Seduc), da Fazenda (Sefaz), da Especial de Governo (Segov), Sergipeprevidência, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Assembleia Legislativa e (Sintese) e Sindicato do Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe (Sintese), e o nome dos membros publicados no Diário Oficial do Estado.

Esta foi a terceira reunião da comissão, um compromisso assumido pela gestão estadual. Para a secretária da Administração, Lucivanda Rodrigues, a reunião foi bastante produtiva. “Discutimos tanto os pontos relativos a passos a serem dados na retomada de carreira do magistério quanto alternativa para possiblidade de ampliação de receitas no âmbito da educação, garantindo responsabilidade fiscal em qualquer medida que venha ser adotada pelo governo”.

A expectativa do presidente do Sintese, Roberto Silva, é que na próxima reunião haja avanços na construção do plano de carreira do magistério.

Reuniões

As reuniões estão acontecendo quinzenalmente, com previsão de trabalhos e alternativas de estudos para a retomada da carreira até final de setembro, para que haja um alinhamento com o governador para definições dos caminhos a seguir. A próxima reunião ocorrerá no dia 7 de julho.

Foto: Ascom Sead