Na última terça-feira, dia 03, policiais militares da Companhia Fazendária, em conjunto com auditores da SEFAZ, abordaram um caminhão transportando blocos no bairro Santo Antônio, em Aracaju, com nota fiscal irregular.

O veículo teve a carga retida e encaminhada à Central de Comandos em Nossa Senhora do Socorro, ficando à disposição da Secretaria de Estado da Fazenda.

Matéria do blog Espaço Militar