Companhia faznedária completa dois anos sob o comando do 1º tenente Mesquita

Ao longo de 02 (dois) anos à frente da Companhia Fazendária, comandada pelo 1º Ten QOAPM Mesquita, foram realizadas inúmeras atividades policiais, por meio de planejamento específico e direcionado a apoiar, através do policiamento ostensivo, as atividades fiscais da Secretaria da Fazenda, que resultaram em apreensões de mercadorias com documentação irregular, recolhimento de 1.587(mil, quinhentos e oitenta e sete) veículos e notificação de 1042 (mil e quarenta e duas) empresas que apresentavam irregularidades em suas notas fiscais.

As operações realizadas entre Companhia Fazendária/PMSE e Secretaria da Fazenda/SEFAZ, foram imprescindíveis para coibir atividades ilícitas contra o Fisco/SE nas nossas rodovias, fazendo com que os recursos essenciais ao funcionamento financeiro do Estado permanecessem dentro do nosso limite territorial.

A companhia pretende continuar em 2025 com o mesmo ímpeto para dinamizar ainda mais sua contribuição à segurança da auditoria fiscal do Estado de Sergipe e demais cidadãos sergipanos.

Matéria do blog Espaço Militar