Concurso da PM de Sergipe avança com fase de heteroidentificação

Os candidatos do concurso da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) participaram, neste domingo (23), da fase de heteroidentificação, procedimento complementar à autodeclaração dos candidatos negros e pardos.

Prevista no edital do certame, essa etapa tem o objetivo de assegurar a correta aplicação dos critérios de heteroidentificação previstos no edital.

A banca organizadora do concurso, o Instituto Selecon, conduziu o procedimento com a comissão avaliadora. O resultado final da heteroidentificação será divulgado no dia 1º de abril, no site do instituto. Tatiana Sousa, representante da Selecon, explicou o processo: “Essa etapa consiste em uma avaliação criteriosa, na qual os candidatos são analisados, como complemento da autodeclaração, com base em características fenotípicas para confirmar se, de fato, se enquadram no fenótipo.” comentou.

O processo também foi acompanhado por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Sergipe, da Polícia Militar de Sergipe e da Comissão de Concursos da Secretaria de Estado da Administração (Sead), reforçando o compromisso com a transparência e a legalidade do certame.

A conselheira federal da OAB Sergipe, Clara Arlene Ferreira, ressaltou que a entidade participa de todas as etapas do concurso, conforme previsto no artigo 10 do Estatuto da Polícia Militar. “Estamos acompanhando desde a elaboração do edital e, hoje, estamos na fase de heteroidentificação, garantindo que o processo ocorra com lisura e justiça”, afirmou.

Já o coronel Melo, representante da Polícia Militar de Sergipe e presidente da comissão do concurso, ressaltou a organização e o andamento da etapa. “Estamos acompanhando a fase de heteroidentificação do concurso da PM, onde a comissão designada, composta por membros da Sead, da PM e da OAB, está verificando os trabalhos da banca organizadora. Tivemos 425 candidatos convocados para essa fase, distribuídos em dois turnos, manhã e tarde, e tudo transcorreu de forma tranquila, sem intercorrências”, destacou.

Próximas etapas

A próxima fase do certame será a divulgação do resultado final da prova de conhecimentos subjetiva/dissertativa. Em seguida, os candidatos aprovados serão convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF), com a lista prevista para publicação no dia 24 de abril. Após essa etapa, os classificados ainda passarão pela Avaliação Psicológica, Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e Idoneidade, e Inspeção de Saúde, compondo o rigoroso processo seletivo para ingresso na corporação.

Foto: Ascom Sead