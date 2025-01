Concurso da PM/SE reabre inscrições com 335 vagas disponíveis

O Governo de Sergipe reabriu nesta sexta-feira (03), as inscrições para o concurso público da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), com 335 vagas disponíveis.

As inscrições seguem até 1º de fevereiro de 2025. A oportunidade é voltada para candidatos interessados em cargos de soldado combatente, oficial combatente e oficial da área de saúde.

O concurso oferece 300 vagas para o cargo de soldado combatente, com 255 vagas em ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência (PcD) e 30 para candidatos negros. Já para o cargo de oficial combatente são 30 vagas, sendo 25 para ampla concorrência, duas para PcD e três para negros. Por fim, na área de saúde, são cinco vagas nas especialidades de Endocrinologia, Psiquiatria, Cirurgião Dentista (duas vagas) e Medicina Veterinária.

Entre as principais alterações nos editais de retificação, destaca-se a inclusão de 5% das vagas para PcD, atendendo a uma determinação judicial e reforçando a acessibilidade no concurso. Outra alteração importante é a mudança no critério de idade mínima, que agora será considerada na data de ingresso na carreira e não mais na data da inscrição.

As taxas de inscrição são de R$ 120 para o cargo de soldado combatente e R$ 160 para os cargos de oficial combatente e oficial da área de saúde. As provas ocorrerão no dia 23 de fevereiro de 2025, com horários diferenciados: no período da manhã para soldado combatente, e à tarde para os cargos de oficial.

Os candidatos aos cargos de soldado combatente e oficial combatente devem ter no mínimo 18 anos de idade na data de ingresso na carreira militar, e no máximo 35 anos de idade na data da inscrição no concurso público. Para os candidatos ao cargo de oficial da área de saúde, a idade mínima também é de 18 anos na data de ingresso, sendo necessário ainda atender aos requisitos específicos de cada cargo, além de apresentar altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.