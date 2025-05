CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE AVANÇA COM APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

O concurso público do Governo do Estado para a seleção de soldados e oficiais da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) avançou mais uma etapa neste domingo, 25, com a aplicação da Avaliação Psicológica aos candidatos aprovados no Teste de Aptidão Física (TAF). O certame, conduzido pela PMSE e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), é organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), e visa ao provimento de 355 vagas da corporação e formação de cadastro reserva.

A aplicação da Avaliação Psicológica foi realizada nos turnos da manhã, para os candidatos às 30 vagas de oficial combatente e às cinco vagas oficial da área da saúde; e da tarde, para os que estão em disputa pelas 300 vagas de soldado. De acordo com o coronel Gilberto Melo, presidente da Comissão Organizadora do certame, todas as fases do concurso estão transcorrendo dentro do previsto.

“Acompanhamos a aplicação desta fase, juntamente com toda a Comissão, tanto para os candidatos a oficial quanto para os candidatos ao cargo de soldado combatente. A empresa Selecon tomou todos os cuidados, com a contratação de profissionais qualificados e psicólogos para o devido acompanhamento”, destacou.

Nataline Almeida, policial militar de Alagoas, está disputando uma vaga na carreira de oficial da PMSE. Junto a outros 82 candidatos, ela se submeteu à Avaliação Psicológica neste domingo e avaliou positivamente a realização do concurso: “Parabenizo a organização do concurso, pois até aqui já tivemos vários candidatos aprovados, de forma legítima, e isso mostra a lisura e o compromisso do Estado com os profissionais que ingressarão na corporação”.

Quem também elogiou a execução do certame foi Sara Feitosa, professora e advogada que concorre ao cargo de oficial combatente. “Desde a prova objetiva até esse momento, e especialmente o TAF, minha perspectiva foi de tudo bastante organizado”, afirmou.

Candidata a uma das 300 vagas para o cargo de soldado, a arquiteta urbanista Karoline Mendonça contpi que a organização do concurso superou suas expectativas: “Estou muito animada, esperando que eu possa estar apta em todas as etapas, para que eu possa servir ao Estado muito em breve”.

Para Eric Gabriel, que também disputou uma vaga para soldado, a banca examinadora manteve a devida organização em todas as etapas do concurso. “Não tenho do que reclamar. Foram muito bem aplicados todos os testes, a etapa intelectual, a discursiva, a heteroidentificação e o TAF. Agora, espero exercer a profissão da melhor forma”, contou.

Monisa Cruz, que representa a Sead na Comissão Organizadora do concurso, também acompanhou a aplicação da Avaliação Psicológica. Ela explicou que esta fase ocorre simultaneamente à de Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e Idoneidade, iniciada no último dia 20 e que exige dos candidatos a entrega de documentação específica até esta segunda-feira, 26: “Agora é o momento de verificação da compatibilidade do perfil psicológico do candidato com o perfil da corporação, etapa que contou com 868 candidatos e que realizamos conforme o programado”.

Próximas etapas

Após a interposição de recursos cabível em cada fase, ocorrerá em 2 de julho a convocação para pré-matrícula no curso de formação, e no dia 7, a convocação para a Inspeção de Saúde, quinta e última etapa eliminatória do concurso. Todo o cronograma está disponível no site da Sead e do Selecon.

Foto: Iran Souza/Ascom Sead