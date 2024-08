CONDUTOR DE AMBULÂNCIA FUNERÁRIA EMBRIAGADO É DETIDO DURANTE CONFUSÃO DE TRÂNSITO EM ITABAIANA

Uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma ambulância de uma funerária, terminou com uma pessoa ferida após ser agredida na manhã desta segunda-feira (05), no município de Itabaiana.

As informações passadas pelos agentes da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) são de que a ambulância bateu na traseira do carro e os ocupantes de ambos os veículos discutiram. Durante a confusão, o filho adolescente do casal dono do carro foi agredido e ficou machucado.

O proprietário da funerária esclareceu que, os funcionários que estavam na ambulância, não eram motoristas autorizados e não tinham permissão para dirigir o veículo. Ele lamentou o incidente e afirmou que está fornecendo toda a assistência necessária à família afetada.

Segundo a SMTT, a ambulância estava com licenciamento atrasado e foi apreendida. Todos foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento.

Foto: SMTT