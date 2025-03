MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO PERDE O CONTROLE DO VEÍCULO E BATE EM POSTE NO BAIRRO COROA DO MEIO

O condutor de um veículo de passeio perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste na manhã desta sexta-feira (07), na Avenida Santos Dumont, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

As informações passadas pela SMTT são de que o motorista ficou ferido e preso no carro. Ele foi resgatado pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Energisa, com a colisão, mais três estruturas foram danificadas, além do rompimento de cabos. O fornecimento de energia foi interrompido para 18 clientes por conta do impacto.

Os bloqueios ocorrem devido a troca do poste e dos fios caídos em ambos os sentidos da Avenida Santos Dumont nessa localidade.

Foto reprodução Energisa