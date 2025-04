CONDUTOR EMBRIAGADO PROVOCA ACIDENTE ENVOLVENDO TRÊS CARROS E É PRESO EM FRAGRANTE NA RODOVIA SE-100

Um homem foi preso por embriaguez ao volante na noite deste domingo (27), após se envolver em um acidente com outros dois veículos na Rodovia SE-100, próximo ao trevo do Jatobá, no município de Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o condutor do veículo de passeio trafegava pela rodovia no sentido a Pirambu quando invadiu a via na contramão e colidiu lateralmente com um outro veículo, que seguia no sentido contrário e sem seguida atingiu a lateral de um outro automóvel, que estava parado no acostamento.

Já os outros dois condutores não tiveram ferimentos.

Policiais do BPRv informaram que o motorista que provocou os acidentes apresentava sinais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a presença de álcool no organismo e apresentou um índice de 0,86 mg/L, configurando crime de trânsito.

Ele foi conduzido à delegacia pela guarnição do BPRv. Já o automóvel estava com o licenciamento vencido e foi removido para o pátio, enquanto os demais veículos envolvidos no acidente estavam com a documentação regularizada e foram liberados.

Com informações e foto do BPRv