COPE CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA HOMEM INVESTIGADO COMO INCENDIÁRIO EM SÉRIE EM ARACAJU

O homem é investigado por incêndios em série praticados contra estabelecimentos comerciais

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriram mandados de prisão preventiva, além de busca e apreensão, contra um homem de 33 anos investigado pelo crime de incêndio. A ação policial ocorreu no bairro Santa Maria, na capital, na tarde desse domingo (29).

Segundo as informações policiais, o investigado causou uma série de incêndios criminosos ocorridos entre maio e julho deste ano, em diversos estabelecimentos comerciais em Aracaju.

No caso mais grave, o investigado ateou fogo em uma borracharia na Zona de Expansão. Nessa investida, por conta dos produtos inflamáveis, o fogo se alastrou rapidamente e causou enorme destruição no local.

A Polícia Civil orienta a sociedade que colabore com informações sobre delitos e suspeitos de ações criminosas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

