Cope detém, em Aracaju, foragido por homicídio praticado em São Paulo

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e a Polícia Interestadual (Polinter), após troca de informações com a 3ª Delegacia de Homicídios de São José dos Campos/SP, cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem de 23 anos, investigado pelo crime de homicídio qualificado. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira, 13, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Segundo as investigações, em fevereiro de 2022, o homem, em parceria com um comparsa, armou uma emboscada contra a vítima Romário Barbosa Cândido, à época com 28 anos. Na ocasião, a dupla foi ao apartamento do alvo, que, ao abrir a porta, foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Assustada e temendo por sua vida, a vítima atirou-se da janela do seu apartamento, fraturando as duas pernas. Da janela, novos disparos foram efetuados, consumando o crime.

Além do homicídio, o homem detido em Aracaju também já possuía outras passagens policiais por ato infracional de roubo no Estado de São Paulo, quando ainda era adolescente. Após o cumprimento do mandado nesta terça, o homem, que estava há cerca de dois anos escondido na capital sergipana, foi levado ao Cope e está à disposição da Justiça.

Polinter no Cope

A partir de agosto de 2024, a Polinter passou a funcionar dentro da estrutura do Cope, centralizando as demandas interestaduais e aumentando a efetividade das ações policiais na repressão a criminosos de outros Estados da Federação que tentam se instalar em Sergipe.

Fonte e foto SSP