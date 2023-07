Cope prende dois homens em flagrante por estelionato e que se passavam por funcionários de banco e causou prejuízo de R$ 200 mil

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam em flagrante dois homens, de 25 e 31 anos, pelos crimes de fraude virtual praticada contra idosos e organização criminosa. Apenas desde a última segunda-feira (17), o prejuízo estimado é de R$ 200 mil. Há pelo menos quatro vítimas em Sergipe. Com eles, foram apreendidos cartões magnéticos, maquinetas e outros itens utilizados nos crimes. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (20), em Aracaju.

De acordo com o delegado Alisson Lial, uma das vítimas procurou o Cope na última terça-feira (18) e informou que havia sido contatada por uma pessoa que se identificou como funcionária de um banco. “A vítima relatou que, com uma conversa bastante capciosa e de forma ardilosa, conseguiu informações bancárias e a confiança”, iniciou.

Conforme o delegado, a vítima contou que a pessoa disse que teria sido feita uma compra junto a uma companhia aérea. “E informou que ele teria que redigir uma carta de próprio punho, não reconhecendo aquela dívida. Essa carta seria posteriormente captada por um motoboy que encaminharia ao banco para impedir novas compras e cancelar aquela aquisição”, acrescentou.

Com as investigações, dois homens foram identificados. “Eles foram presos pelo crime de estelionato na modalidade virtual praticado através de redes sociais e também estelionato contra o idoso. Eles também foram presos em flagrante pelo crime de integrar ou constituir organização criminosa, haja visto que foi identificada uma divisão de tarefas com ordens vindas de São Paulo”, complementou Alisson Lial.

Ainda segundo o delegado, o grupo criminoso repassava ações que deveriam ser feitas pelos dois investigados. “Objetivando o recebimento de cartões magnéticos e também de celulares e documentos. Esses cartões eram utilizados em maquinetas das quais eles já possuíam. As máquinas eram utilizadas para obtenção de créditos obtidos e vinculados a contas de terceiros que ainda serão identificados”, mencionou.

Alisson Lial informou ainda que na ação policial foram apreendidos diversos itens utilizados nos crimes. “É um vasto material comprobatório da fraude, a exemplo de cartões magnéticos, maquinetas de cartões, comprovantes de depósito e de transações via Pix, as próprias cartas escritas pelas vítimas, além de aparelhos celulares das vítimas e alguns deles desbloqueados”, especificou.

O delegado concluiu informando que as pessoas que se identificarem como vítimas desse golpe procurem a Polícia Civil. “A gente pede que a sociedade, não apenas a população residente em Aracaju, mas também nos outros municípios sergipanos, procure a unidade policial mais próxima para nos municiar de informações para que possamos identificar outros crimes e tentar recuperar os ativos desviados de forma fraudulenta”, pontuou.

Com informações e foto SSP