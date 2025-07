COPE PRENDE EM ARACAJU CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO OCORRIDA EM MACEIÓ HÁ QUASE 20 ANOS

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam nesta sexta-feira (11) no bairro Santa Maria, em Aracaju, um homem de 55 anos condenado pelo crime de tentativa de homicídio.

O crime ocorreu em dezembro de 2006, no município de Maceió (AL). Segundo as investigações, o condenado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra um desafeto motivado por ciúmes, em razão de um relacionamento amoroso da vítima com sua ex-companheira.

Durante o ataque, uma segunda pessoa, que não tinha envolvimento com o conflito, também foi atingida pelos disparos. As vítimas sobreviveram.

Ainda conforme apurações da época, o autor já havia agredido a vítima em outra ocasião. Após os trâmites legais, ele foi conduzido à unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário, onde será apresentado em audiência de custódia.