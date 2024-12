Cope prende homem investigado por homicídio em Aracaju

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriu mandados de prisão preventiva contra um homem de 22 anos, pelo crime de homicídio qualificado. A detenção aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 28, no bairro América, na capital, a partir de investigações conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo levantamentos policiais, o preso é investigado por matar Humberto dos Santos Barbosa, que era usuário de drogas. As investigações mostraram que o suspeito estava devendo uma quantia à vítima. Diante disso, o crime ocorreu por conta de uma cobrança feita por Humberto, que acabou desagradando o autor do delito, levando-o ao homicídio, ocorrido em maio de 2023, no bairro Santa Maria, também em Aracaju.

A partir do mandado de prisão emitido pela Justiça, o Cope deteve o investigado na quinta, na zona Oeste da capital. O caso foi conduzido à unidade da Polícia Civil e o autor está à disposição do Poder Judiciário.

