Cope prende uma mulher condenada por estelionato em Aracaju

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prendeu, na tarde da última quinta-feira, 12, uma mulher, de 34 anos, condenada por estelionato. A ação aconteceu na zona Norte de Aracaju, após a polícia localizar a foragida, que havia desativado voluntariamente a tornozeleira eletrônica que usava, comprometendo o monitoramento.

Segundo informações da Polícia Civil, a investigada já respondia a outros processos criminais e utilizava o equipamento como medida cautelar. No entanto, há alguns meses, ela interrompeu o sinal da tornozeleira, o que levantou suspeitas e motivou diligências para encontrá-la. A ordem de prisão preventiva foi cumprida pelas equipes do Cope após investigação.

A detida foi encaminhada à unidade policial e aguardará audiência de custódia, etapa que antecede sua transferência ao sistema prisional. A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate ao crime, incentivando o envio de informações anônimas por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP