Cope prende na Bahia investigado por crimes contra honra em Sergipe

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriram dois mandados de prisão contra um homem de 53 anos. Ele foi preso em Santo Antônio de Jesus (BA), nessa terça-feira, 10. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 11.

Segundo a apuração policial, o homem é investigado por reiteradas práticas de crimes contra a honra e perseguição, que totalizaram uma pena de 15 anos de reclusão.

Conforme a apuração policial, o investigado fugiu ao tomar conhecimento da existência do mandado de prisão. Ele se encontrava escondido no Estado da Bahia desde 2022.

O investigado também já cumpriu pena anteriormente por estupro com uma pena de quatro anos de reclusão.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP