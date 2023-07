Cope prende três suspeitos de integrar associação criminosa que assaltou agência bancária na cidade de Lagarto

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prenderam nesta sexta-feira (21) três suspeitos de envolvimento em roubo ocorrido em agência bancária, na cidade de Lagarto.

Segundo as investigações, os suspeitos que foram presos fazem parte de uma associação criminosa, e articularam juntamente com os outros três investigados, já detidos em maio deste ano, a prática do assalto, utilizando arma de fogo.

Um dos envolvidos era proprietário de um correspondente bancário e se associou a outros dois integrantes, para realizar um roubo no momento em que várias pessoas depositavam dinheiro numa agência do município de Lagarto.

Os três presos estão à disposição do Poder Judiciário, para o andamento do processo. As investigações estão sendo finalizadas, para remessa à Justiça.

Com informações e foto da SSP