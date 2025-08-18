COPE PRENDE UM HOMEM INVESTIGADO POR ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA NA ZONA NORTE DE ARACAJU

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prenderam na manhã desta segunda-feira, 18, um homem, de 37 anos, na zona Norte da capital. Ele foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva por furto qualificado.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem é investigado por uma série de crimes, incluindo estelionato, apropriação indébita e golpes diversos. As investigações apontam que o suspeito utilizava seus conhecimentos na área contábil para cometer fraudes contra empresas e clientes aos quais prestava serviços.

Após ter a prisão preventiva decretada em 2024, ele passou a ser procurado pelas autoridades. Agora detido, o investigado será apresentado em audiência de custódia antes de ser encaminhado ao sistema penitenciário.

Fonte SSP