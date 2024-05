Coronel Alexsandro Ribeiro, Comandante da PMSE, recebe título cidadão Itabaianinhense

Na manhã dessa sexta-feira (10), a Polícia Militar do Estado de Sergipe foi honrada por meio do reconhecimento dos significativos serviços prestados à cidade de Itabaianinha, através do 11º Batalhão.

A Câmara de Vereadores concedeu a honraria do título de cidadão Itabaianinhense ao Comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, em homenagem ao grande empenho em prol da segurança pública do município, desenvolvido por ele desde 2008, quando ocupava o posto de Capitão.

Já em 2016, o então Major Ribeiro ajudou a estabelecer o 11° Batalhão, com sede em Tobias Barreto, assumindo o comando dessa unidade militar.

Ao longo dos mais de 15 anos de vínculo profissional com a região, o coronel Ribeiro pôde contribuir significativamente com a segurança pública de Itabaianinha, onde encontrou acolhimento, reconhecimento e apoio ao seu trabalho, o que se concretiza com a outorga do título de cidadania Itabaianinhense pela Casa do Povo.

“Me sinto honrado e agradecido por ser intitulado cidadão Itabaianinhense”, disse o Coronel PM Ribeiro.

Fonte PM/SE